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شدد على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع

رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم
المواطن - واس

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التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور الأردن حاليا.

وشدد الرئيس عباس خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لهم، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

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كارثة إنسانية

وحذر الرئيس الفلسطيني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف جميع الخدمات الإنسانية في القطاع، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة، داعيا إلى ضرورة وقف إرهاب المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

حقوق مشروعة

وأكد رئيس فلسطين أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

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