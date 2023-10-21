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رئيس كوريا الجنوبية يصل الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
رئيس كوريا الجنوبية يصل الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه
المواطن - واس

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وصل إلى الرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا والوفد المرافق له، في زيارة دولة للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة بارك جون يونغ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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