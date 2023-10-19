رئيس وزراء بريطانيا يصل الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه

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وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء بريطانيا السيد ريشي سوناك والوفد المرافق له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية نيل كرومبتون، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.