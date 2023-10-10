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رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل عملية التسجيل في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي أعلنت عنها الهيئة قبل أيام فيما يستمر التقديم حتى يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأعلنت الهيئة عن 45 وظيفة 31 منها في جازان والـ14 المتبقية في ينبع وقد شملت المسميات الوظيفية ما يلي:

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  • صيدلي إكلينيكي
  • فني إمداد التعقيم
  • طبيب مقيم – الطب المهني
  • أخصائي تمريض
  • أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة أول
  • ضابط الميناء أول
  • مشرف خدمات صناعية
  • مشرف عقود
  • أخصائي تطوير الأعمال وغيرها من الوظائف.

طريقة التقديم

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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