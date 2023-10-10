حرس الحدود ومكافحة المخدرات بالمرصاد للمهربين رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع لقطات عفوية تظهر فرحة خريجي دورة أمن المنشآت الدبلوماسية مجلس الوزراء يعتمد القطارات كإحدى وسائل نقل الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات النظامية في موقف عفوي.. الملياردير العثيم يشارك أيتام جمعية بريدة اللعب احسب قيمة الدعم الإضافي بعد إيداع الدفعة 71 من حساب المواطن قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية حساب المواطن : تغير مقدار الدعم بسبب المحددات الجديدة 9 % من المنشآت الغذائية تخالف لائحة بطاقات عصائر الفواكه 152 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
تتواصل عملية التسجيل في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي أعلنت عنها الهيئة قبل أيام فيما يستمر التقديم حتى يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.
وأعلنت الهيئة عن 45 وظيفة 31 منها في جازان والـ14 المتبقية في ينبع وقد شملت المسميات الوظيفية ما يلي:
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)