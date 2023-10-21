راتب 10 آلاف ريال ورصيد 100 ألف شرط تأشيرة العمالة المنزلية للمقيم

جدد برنامج مساند التأكيد على ضرورة توفر القدرة المالية وفق ضوابط الاستقدام لمن يرغب في استقدام العمالة المنزلية من المقيمين في المملكة.

وتلقت البرنامج سؤالًا من مواطن كويتي مقيم في السعودية يستفسر عن أحقيته في استقدام عامل منزلي أو سائق خاص ورد عليه بالقول: بإمكانك إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام.

جدول القدرة المالية

وبحسب ضوابط الاستقدام فإن القدرة المالية للمقيم يحكمها جدول 1.2 في لائحة الاستقدام والذي ينص على أن: للحصول على التأشيرة الأولى يجب أن يكون راتب المقيم 10 الاف ريال مع رصيد مستندي بنكي يساوي 100 ألف ريال.

أما بالنسبة للتأشيرة الثانية فيجب أن يكون دخل المقيم في السعودية يعادل 20 ألف ريال مع رصيد مستندي في البنك يعادل 200 ألف ريال.

استقدام العمالة المنزلية

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.