رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية

رصد رادار الطقس في أبها بداية تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المنطقة، ومن المتوقع بمشيئة الله زيادة كثافتها خلال الساعات القادمة مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة تؤدي إلى جريان السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

تعليق الدراسة في عسير

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها.

بدورها أعلنَت جامعة الملك خالد، تعليقَ الدراسة الحضورية اليوم في جميع كلياتها وفروع الجامعة في المحافظات؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد.

كما أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة في الكليات التطبيقية التابعة لها في محافظتي النماص وبلقرن وتحويل الدراسة عن بعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد.