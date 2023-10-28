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ضمن منافسات دوري المحترفين

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتجاوز عقبة النصر، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الفيحاء ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

رازوفيتش يبحث عن الفوز الأول

وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة السابعة لفوك رازوفيتش ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مع فريقي الفيصلي والفيحاء.

ولازال يبحث رازوفيتش عن تحقيق الفوز الأول أمام النصر، حيث إنه سبق وخسر 3 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، ما يُحفزه للظهور بشكل أفضل اليوم، وحصد نقاط المباراة من العالمي للمرة الأولى.

فوك رازوفيتش
رازوفيتش – المصدر @Alfaihaclub

تفوق نصراوي

وسبق أن لعب النصر ضد الفيحاء، 10 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادلا 4 مرات، وخسر مرة واحدة.

الفيحاء ضد نادي النصر - النصر ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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