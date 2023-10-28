رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

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يأمل المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتجاوز عقبة النصر، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.
وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة السابعة لفوك رازوفيتش ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مع فريقي الفيصلي والفيحاء.
ولازال يبحث رازوفيتش عن تحقيق الفوز الأول أمام النصر، حيث إنه سبق وخسر 3 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، ما يُحفزه للظهور بشكل أفضل اليوم، وحصد نقاط المباراة من العالمي للمرة الأولى.
وسبق أن لعب النصر ضد الفيحاء، 10 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادلا 4 مرات، وخسر مرة واحدة.