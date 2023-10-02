رازوفيتش: مواجهة باختاكور مهمة ونسعى للوصول بعيدًا بآسيا

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، فوك رازوفيتش على أهمية مواجهة الغد ضد باختاكور، متمنيًا تحقيق الفوز وإنعاش حظوظه بالتأهل إلى الدور التالي.

رازوفيتش يؤكد أهمية مباراة الغد

ويلعب الفيحاء ضد باختاكور الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتحدث رازوفيتش على لقاء الفيحاء ضد باختاكور، قائلًا: “لدينا الرغبة للوصول بعيداً في هذه المسابقة، ومباراة غد مهمة جداً لنا، لدينا عدد من الاصابات، واليوم نقرر من سيشارك في المواجهة”.

وأضاف رازوفيتش: “سنواجه فريقًا قويًا، لم يكن يستحق الخسارة من العين بثلاثية الجولة السابقة، وغداً لا بد أن نفوز، وعانينا من النقص أمام أهال التركماني، وفوزنا غداً سيعيد الأمل للفريق للتأهل”.

واختتم رازوفيتش تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “لا بد أن نخاطر في المباراة لنصل للهدف وهو الفوز، ومتأكد جيداً بثقتي في اللاعبين في هذه المباراة الهامة”.

البقعاوي يتمنى تحقيق الفوز

ومن جانبه، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، محمد البقعاوي: “من الطبيعي أن نعاني من الارهاق، وغداً نمثل الوطن وليس الفيحاء فقط.. نعي أهمية مباراة غداً، ولا بد من احترام الخصم وكسب الثلاث نقاط”.