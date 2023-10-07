رباعية الريال ضد أوساسونا تُهديه الانفراد بصدارة الدوري الإسباني

انتهت مباراة الريال ضد أوساسونا مساء اليوم، بفوز ريال مدريد برباعية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

الريال ضد أوساسونا

ونجح اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في إحراز الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل ريال مدريد تألقه ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب بيلينجهام في الدقيقةالـ55.

ثم سجل كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والإسباني خوسيلو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 65 والـ70.

صدارة لـ ريال مدريد

وبعد الفوز في مباراة الريال ضد أوساسونا، أصبح رصيد ريال مدريد 24 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد فريق أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني.

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، انطلقت أمس الجمعة بفوز أتلتيك بيلباو على ألميريا بثلاثية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز جيرونا على قاديش بهدف دون رد، وفاز ريال مدريد على أوساسونا برباعية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإسباني، بإقامة مباراتي ” ريال مايوركا ضد فالنسيا” و ” إشبيلية ضد رايو فاليكانو”.

وفي الغد تُقام مباريات ” فياريال ضد لاس بالماس” و ” أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد” و ” ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس” و ” سيلتا فيجو ضد خيتافي” و ” غرناطة ضد برشلونة”.