رباعية تُهدي الفوز لـ أستون فيلا ضد وست هام

انتهت مباراة أستون فيلا ضد وست هام مساء اليوم، بفوز فريق أستون فيلا برباعية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا ضد وست هام

ونجح فريق أستون فيلا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب دوجلاس لويز في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أستون فيلا الهدف الثاني عبر دوجلاس لويز في الدقيقة الـ52، ثم سجل اللاعب جارود بوين الهدف الوحيد لفريق وست هام في الدقيقة الـ57.

وفي الدقيقة الـ74، سجل فريق أستون فيلا هدفه الثالث عبر اللاعب أولي واتكينز ثم أضاف ليون بايلي الهدف الرابع بالدقيقة الـ90.

وبعد لقاء أستون فيلا ضد وست هام، أصبح رصيد أستون فيلا 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت، بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية نظيفة، وفاز مانشستر سيتي على برايتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد، وتعادل نوتنغهام فورست مع لوتون تاون بهدفين لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين لهدف، وفاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية دون رد، وتعادل تشيلسي مع آرسنال بنتيجة 2/ 2، وفاز اليونايتد على شيفيلد بنتيجة 2/ 1.

وفي اليوم، فاز أستون فيلا على وست هام برباعية لهدف.