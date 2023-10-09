رباعي الهلال يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ9

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليُزين 4 من لاعبيه التشكيل المثالي.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين، عن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة، وشهدت تواجد 4 لاعبين من الهلال، يتقدمهم؛ الصربي سيرجي سافيتش، بعد تألقه وتسجيله لهدفين.
وتواجد النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو، الذي سجل هدفًا، بجانب سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش، حيث لعب الرباعي دورًا كبيرًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة.
وجاء التشكيل المثالي للجولة التاسعة، كالتالي؛ حارس مرمى الخليج، إبراهيم سيهيتش، وفي الدفاع، فهد الحربي “الفتح” وجواد الياميق “الوحدة”، وثنائي فريق الشباب، إياغو سانتو ورومان سايس.
وضمت التشكيل المثالية لتاسع جولات دوري روشن السعودي في الوسط والهجوم، كلاً من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، وأسان سيساي “ضمك”، بالإضافة إلى رباعي الزعيم، سالم الدوسري، سافيتش، ديلغاو وميتروفيتش.