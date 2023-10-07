ربط سجلات الأبناء بوالدتهم في أبشر بخطوتين فقط

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جددت الأحوال المدنية التذكير بخدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال منصة أبشر أفراد، مؤكدة أن هذه الخدمة متاحة للمواطنين والمواطنات فقط.
وقالت الأحوال المدنية إن عملية ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم يتم من خلال ما يلي:
وفي وقت سابق حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة وخطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات إلكترونياً، موضحة أن الخدمة تمكن الأم عبر منصة أبشر من إصدار سجل أسرة يضم أبناءها من أب سعودي مع طلب إيصاله إلى عنوانها الوطني.
1 ـ تسجيل الدخول إلى حساب المستفيدة في المنصة.
2ـ اختيار خدماتي.
3ـ اختيار خدمات.
4ـ الدخول إلى الأحوال المدنية.
5ـ إصدار سجل الأسرة للأمهات.
6ـ الاطلاع على شروط الخدمة ثم المتابعة مع استكمال التقديم على الخدمة.