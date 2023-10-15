رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم

بعد حرب مريرة مع المرض، رحلت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، ليخيم الحزن على ساحات الإعلام والتواصل الاجتماعي حزنًا على فقدها.

نعي جيزيل خوري

ونعى العديد من مرتادي مواقع التواصل الإعلامية الراحلة حيث قالت نشوة الرويني الرئيس التنفيذي لشركة بيراميديا :” حاربت المرض بابتسامة و صبر. أنت الآن عند رب كريم. أنت الآن في الراحة الأبدية. لا حول ولا قوة إلا بالله.”، فيما قالت الإعلامية هديل قيس: “خبر صادم وحزين هذا الصباح. الرحمة لروحها والعزاء لأهلها ومحبيها”، بينما قالت المذيعة ميسون عزام: “صباح حزين على الأسرة الإعلامية”.

أما الدكتورة لمياء عبدالمحسن فقالت: “وداعًا وجميعنا إلى هذا الطريق، وتبايننا في الأثر الذي صنعناه على هذه الأرض قبل الرحيل، وقد صنعت أثرًا”، وأضافت المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان: “السلام لروحك الجميلة ستفتقدك مهنة المتاعب كما ستفقدك ساحات النضال التي خسرت ربيعها برحيلك. جيزيل الملهمة والوجه المشرق الذي كان جزءًا من مجد الإعلام اللبناني! لم تكن محايدة أبدًا في قضايا الحق وفي حب بيروت”.

مسيرة إعلامية

والمعروف أن جيزيل خوري إعلامية ومقدمة برامج لبنانية – فرنسية الجنسية، من مواليد 1961، من أشهر البرامج التي قدمتها برنامج المشهد على قناة بي بي سي عربي، وهي أرملة الصحفي اللبناني الراحل سمير قصير الذي تم اغتياله عام 2005.

نشِطَت في حركة اليسار الديمقراطي التي كان قصير من مؤسسيها، وأنشأت عام 2006 مؤسسة سمير قصير، لنشر ثقافة الديمقراطية والحرية.

من بين برامجها المشهد، بي بي سي عربي، ستوديو بيروت، وبرنامج بالعربي، قناة العربية، برنامج حوار العمر، أل بي سي مع جيزال، سكاي نيوز عربية، نالت خوري وسام فارس من جوقة الشرف الفرنسية.