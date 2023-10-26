رد فعل مدرب سيلتك بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد

أظهر المدرب الإيرلندي بريندن رودجرز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سيلتك الإسكتلندي رد فعله، وذلك بعد التعادل مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-2 أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وعلق رودجرز قائلًا بعد المباراة: “لقد كنا رائعين، أحرزنا هدفين رائعين، كنا نريد الفوز وأظهرنا شجاعة كبيرة بالكرة”.

الأمل الأخير لفريق سيلتك

ويتواجد الفريق الإسكتلندي في المركز الأخير في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، حيث يسعى فريق سيلتك للتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، عقب الصعود للمركز الثالث.

وكانت مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا انطلقت أول أمس الثلاثاء وانتهت بفوز إنتر ميلان الإيطالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بثنائية لهدف، وفوز بايرن ميونخ الألماني على غلطة سراي التركي بثلاثية لهدف، وفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد.

وفاز آرسنال الإنجليزي على إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف، وتعادل لانس الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفاز نابولي الإيطالي على يونيون برلين الألماني بهدف دون رد، وفاز ريال مدريد الإسباني على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين لهدف، وفاز ريال سوسيداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز فينورد الهولندي على لاتسيو الإيطالي بثلاثية لهدف، وفاز برشلونة الإسباني على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 2-1، وفاز بوروسيا دورتموند الألماني على نيوكاسل الإنجليزي بهدف دون رد، وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ميلان الإيطالي بثلاثية دون رد، وتعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع سيلتك الإسكتلندي بثنائية لكل فريق.

بينما فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على يونج بويز السويسري بثلاثية لهدف، وفاز بورتو البرتغالي على أنتويرب البلجيكي برباعية لهدف، وفاز لايبزيج الألماني على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-1.