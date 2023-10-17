رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش

رد المهاجم الإيطالي ماريلو بالوتيلي نجم إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي السابق، على النجم السويدي المعتزل حديثًا زلاتان إبراهيموفيتش، وذلك بعد انتقاد الأخير للاعب الإيطالي.

وكان إبراهيموفيتش قال في حوار له مع صحيفة La Gazzetta Dello Sport : “عندما تأتي الفرصة لطفل لكي يستفيد من موهبته ولا يستفيد منها، فهذا أمر مؤسف”.

وتابع إبراهيموفيتش عن المهاجم الإيطالي: ” أُتيحت لـ بالوتيلي العديد من الفرص لكنه لم يستغلها لقد أهدر موهبته، هذه هي الحقيقة”.

بماذا علق بالوتيلي ؟

فما كان من اللاعب الإيطالي إلا أنه رد بنشر صورة له وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان في عام 2010 حيث فاز بها الإنتر بعد رحيل إبراهيموفيتش لنادي برشلونة الإسباني.

وقام اللاعب الإيطالي بذكر اسم إبراهيموفيتش على الصورة، علمًا بأن النجم السويدي لم ينجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته.

ولعب النجم الإيطالي صاحب الأصول الغانية مع العديد من الأندية في مسيرته مثل إنتر ميلان وميلان الإيطاليين ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين وفريق نيس ومارسيليا الفرنسيين وبريشيا الإيطالي ويلعب حاليًا لنادي ديمير سبور التركي.

ولعب المهاجم الإيطالي صاحب الـ 33 عامًا مع منتخب إيطاليا خلال الفترة من 2010 حتى 2018.

يذكر أن إبراهيموفيتش كان اعتزل كرة القدم بشكل نهائي بسبب الإصابة وذلك بعد نهاية موسم 2022/2023.