رسائل مدرب ونجوم الهلال لـ نيمار

حرص المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والعديد من نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على توجيه رسائل دعم ومساندة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعد مشاركته مع منتخب البرازيل مؤخرًا.

وقال المدرب جيسوس: “أعلم أنك لست سعيدًا ولكن اللاعب معرض لمثل هذه الأمور، يجب عليك أن تكون قويًّا فأنت لاعب كبير”.

رسائل الدعم

بينما قال الصربي سيرجي سافيتش: “تعود أقوى من قبل”.

أما الصربي ميتروفيتش قال: “أتمنى لك الشفاء العاجل، وستعود أقوى كما عرفنا عنك”.

وقال المغربي ياسين بونو: “هذه رسالة دعم لك يا صديقي أتوقع عودتك سريعًا، ونحن ننتظرك”.

أما البرازيلي ميشايل: “أعلم تمامًا أنه وقت صعب لك ولكنك ستعود”.

وقال سالم الدوسري: “نيمار أنت الأقوى ننتظرك”.

وتعثر نيمار وسقط خلال ركضه في مباراة البرازيل ضد أوروغواي عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة.