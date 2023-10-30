رسالة عبدالرحمن العبود قد تُعجل برحيله من الاتحاد

وجه اللاعب عبدالرحمن العبود نجم نادي الاتحاد رسالة نارية قد تهدد مسيرته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

رسالة جديدة من عبدالرحمن العبود

وقال العبود في رسالة عبر حسابه في “الإنستجرام”: “الصمت ليس ضعفًا وللصبر حدود”.

وكانت جماهير طالبت إدارة أنمار الحائلي بحل أزمة اللاعب عبدالرحمن العبود وإعادته مجددًا للمشاركة في صفوف الفريق الكروي الأول حيث تم استبعاده في الفترة الماضية بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وفي فترة سابقة، ودشنت الجماهير وسمًا في منصة “إكس” بعنوان: “مطلب الاتحاديين عودة العبود”، وذلك بعد عدم تمكن نادي الاتحاد من بيع أو إعارة العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قرار المدرب البرتغالي لم يتغير

جدير بالذكر أن المدرب نونو سانتو حتى الآن لم يعتمد على العبود، وقرر استمرار تجميده رغم اعتذار اللاعب عن ما بدر منه.

وكان العبود وجه أيضًا في الأشهر القليلة الماضية رسالة نارية عبر “الإنستجرام” اعتذر بعدها قائلًا: “بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأسباب”.

وأضاف: “انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال”.

وسيلعب الاتحاد ضد الفيحاء غدًا في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.