رسالة مؤثرة من مُطلقة لـ سكني: كل ما أريده شقة لي ولابنتي

“مطلقة منذ سنوات ومعي ابنتي وكل ما أريده شقة صغيرة لي ولابنتي”. بهذه الكلمات بدأت سيدة شكواها إلى برنامج سكني مستعرضة قصتها المؤثرة في رسالة للبرنامج وجهتها عبر منصة إكس.

السيدة قالت في رسالتها التي رصدتها “المواطن” إنها مطلقة منذ 9 سنوات وعندها ابنة وفي أشد الحاجة إلى السكن، وما زاد الوضع سوءًا أن أهلها ينوون تزويجها لشخص أكبر منها بـ15 عامًا ويعيدون ابنتها إلى والدها.

حديث السيدة المؤثر أثار حالة من التعاطف معها، خاصةً وأنها تشكو من أنه لا أحد يقف معها رغم أن كل ما تريده هو حقها في امتلاك شقة صغيرة لها ولابنتها للعيش فيها بأمان وسلامة.

حساب العناية بالمستفيدين التابع لسكني رد على تغريدة السيدة وقال: تم التواصل معك عبر التغريدة السابقة أختي الكريمة.

شروط حصول المطلقة على القرض العقاري

وسابقًا استعرض سكني شروط حصول المطلقة على الدعم، وقال إنه يحق للمطلقة الحصول على كافة سبل التملك للمطلقات في حال استيفاء شروط الاستحقاق.

وأشار إلى أن المطلقة تكون مستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ الطلاق.

وتنص شروط حصول المطلقة على الدعم السكني أن يكون مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أياً كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.

ويعتبر برنامج سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.

القرض العقاري المدعوم

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.