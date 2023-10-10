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إنجاز تاريخي يعزز قطاع السياحة في السعودية

رسمياً.. وجهة البحر الأحمر تبدأ استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
رسمياً.. وجهة البحر الأحمر تبدأ استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عن افتتاح وجهة البحر الأحمر والبدء باستقبال زوارها من كل أنحاء العالم.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع “إكس”، أن تحقيق هذا الإنجاز يساهم في تعزيز قطاع السياحة في السعودية.

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افتتاح المطار الدولي

ويتزامن استقبال الزوار في وجهة “البحر الأحمر” مع افتتاح المطار الدولي وأول 3 منتجعات، كما أنه من المقرر افتتاح وجهة “أمالا” للزوّار في عام 2025.

تُعد البحر الأحمر الدولية هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

مشاريع متعددة

والبحر الأحمر الدولية مطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حياُ على أن إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تنويع الاقتصاد

هذا وتمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً مهماً من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ولدعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

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