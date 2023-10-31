رسميًّا .. سالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا

تُوج النجم سالم الدوسري، لاعب الهلال، بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا عن عام 2022- قبل قليل- وذلك في الحفل الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلق الدوسري بعد فوزه بالجائزة قائلًا: “سعيد لتمثيلي للسعودية والفوز بهذه الجائزة، أهدي هذه الجائزة للقيادة ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللاتحاد السعودي لكرة القدم ولزملائي في الهلال وفي المنتخب السعودي، وكل الشكر والتقدير لعائلتي لأنهم ساندوني حتى حققتها”.

يذكر أن الدوسري أصبح خامس لاعب من الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعد كل من نواف التمياط وياسر القحطاني وناصر الشمراني وعمر خربين.