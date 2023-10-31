فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية بالإجماع والثقة.. عبقرية محمد بن سلمان تحسم ملف استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 كأس العالم 2034 في السعودية التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها إنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا اللقطات الأولى لأجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة من أبل عرضت حياتها للخطر لتعبر الطريق وكادت أن تُدهس! رسميًّا .. سالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034.
وجاء ذلك بعدما أصبحت السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة للمونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.