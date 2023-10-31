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كأس العالم 2034 في السعودية

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
كأس العالم 2034 في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034.

وجاء ذلك بعدما أصبحت السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة للمونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.

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