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قتل اثنين وأصاب ثالثاً

رصاصة في الصدر تنهي حياة منفذ هجوم بلجيكا

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
رصاصة في الصدر تنهي حياة منفذ هجوم بلجيكا
المواطن - ترجمة : سعد البحيري

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في بلجيكا، إن منفذ الهجمات التي وقعت يوم الاثنين في بروكسل وتسببت في وفاة شخصين، توفي صباح اليوم بعد التعرف عليه من قبل عناصر الشرطة.

هوية المفتاح الأسود

وبحسب رويترز، قالت السلطات المحلية إن مسلحاً تونسياً يبلغ من العمر 45 عاماً يشتبه في أنه قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل توفي يوم الثلاثاء بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في مقهى.

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وقالت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن على موقع X: “تم التعرف على مرتكب الهجوم الإرهابي في بروكسل وتوفي”. وقالت وسائل إعلام إن الرجل الذي أصيب برصاصة في صدره توفي في المستشفى متأثراً بجراحه.

اعترافات منفذ هجوم بلجيكا

وكان شخص يدعى عبدالسلام جيلاني، اعترف في وقت سابق بمسؤوليته عن مقتل 3 مشجعين سويديين في بلجيكا في حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة أمس.

وقال جيلاني في مقطع فيديو بثه بعد الهجوم إن اسمه عبدالسلام جيلاني المعروف باسم المفتاح الأسود، وأنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتسبب الهجوم في وفاة مواطنين سويديين اثنين وأصاب ثالثا في وسط بروكسل مساء الاثنين، ما تسبب في إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد نهائيًا، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالقرب من الملعب الذي كان من المقرر أن تقام فيه المباراة بعد الحادث الذي وقع في تجمع للجماهير التي كانت تتجه لحضور المباراة.

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