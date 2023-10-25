رغبة الاتحاد باستعادة توازنه تصطدم بصحوة الحزم

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الحزم.

الحزم ضيفًا على العميد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الحزم، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يتواجد العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

الاتحاد يصطدم بانتفاضة الحزم

ويأمل الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق الأول لكرة القدم خلال آخر 3 جولات من دوري روشن السعودي، ليفقد الصدارة ويبتعد عن المراكز الأولى.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الاتحاد مباراة الغد بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على القوة العراقي في دوري أبطال آسيا، كما سيعود النجم كريم بنزيما، إيغور كورونادو وفابينيو للمشاركة أمام الحزم.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق أول فوز له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالجولة الماضية، بعد تجاوز الرائد بنتيجة 4/ 3، في أول لقاء تحت قيادة المدرب الأوروغوياني دانييال كارينيو، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.