رفض استئناف النصر بشأن عقوبة سلطان الغنام

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر بشأن عقوبة نجمه سلطان الغنام.

عقوبة سلطان الغنام

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف سلطان الغنام لمدة 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ40 ألف ريال.

وأثارت عقوبة الغنام، حالة من الجدل، حيث أكد عدد من القانونيين، أن لاعب النصر لا يستحق الإيقاف أكثر من مباراتين أو غرامة مالية من 10 إلى 20 ألف ريال.

استئناف النصر مرفوض

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن نادي النصر تقدم بملف الاستئناف؛ طعنًا على قرار لجنة الانضباط، بعد حصول سلطان الغنام على بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة أبها، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت لجنة الاستئناف، إلى رفض استئناف النصر ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد الغنام، وذلك بعد قيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني.

ولفتت اللجنة إلى رفض الاستئناف من حيث الشكل عملًا بالفقرة (3\1) من المادة 144، والقفرة 2 من المادة 145 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، وذلك في قرار نهائي وغير قابل للطعن.