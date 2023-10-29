رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونوتنغهام

حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقمين قياسيين، وذلك بعد فوز فريقه على نادي نوتنغهام فورست اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

وكان صلاح سجل الهدف الثالث لفريقه في شباك فريق نوتنغهام، محرزًا الهدف رقم 8 له في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

صلاح حقق رقمه القياسي الأول بعد المباراة، وهو مساهمته سواء بالتسجيل أو بالصناعة بالأهداف في آخر 14 مباراة مع الريدز في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

الرقم الثاني لصلاح هو تواجده في المركز الثالث في قائمة لاعبي ليفربول الذين نجحوا في تسجيل أهداف في أول 5 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد.

ملخص مباراة ليفربول ضد نوتنغهام

وكان الريدز افتتح التسجيل في الدقيقة الـ32 عبر اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا ثم أضاف بعدها الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم ليفربول بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة نوتنغهام، نجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الثالث بالدقيقة الـ77.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الريدز 23 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق نوتنغهام فورست عند 10 نقاط في المركز الـ16.

وسيلعب الريدز يوم الأحد المقبل ضد فريق لوتون تاون ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.