رقم استثنائي لـ أوتافيو مع النصر

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يُقدم النجم البرتغالي أوتافيو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا استثنائيًا.
وشارك أوتافيو بشكل أساسي في مباراة الفيحاء ضد النصر بالأمس، وخطف الأنظار بمستواه المميز، كما نجح في تسجيل هدف، ليكون الأبرز في اللقاء، ويرفع عدد أهدافه هذا الموسم إلى 3 أهداف.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن أوتافيو قام بـ111 تمريرة ناجحة، وهو أعلى رقم للاعب من النصر في دوري روشن السعودي، وذلك في قاعدة بيانات الموقع منذ موسم 2016\ 2017.
ولعب الفيحاء ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من تحقيق فوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.