رقم تاريخي لنجم الإكوادور بتصفيات أمريكا الجنوبية

خطف النجم كندري بايس الأنظار خلال مشاركته مع منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليُحقق رقمًا تاريخيًا.

رقم تاريخي لكندري بايس

وشارك كندري بايس بشكل أساسي أمام منتخب بوليفيا الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدف عند الدقيقة 45، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وحطم كندري بايس صاحب الـ16 عامًا و6 أشهر، الرقم القياسي في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية، والذي كان يحمله الباراغوياني جوستافو نيفا عندما هز شباك الإكوادور، يوم 24 سبتمبر 1989، عندما كان يبلغ 17 عامًا و10 أشهر.

فوز الإكوادور ضد بوليفيا

وحل منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره البوليفي في العاصمة لاباز، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية، ونجح الفريق الضيف في تحقيق فوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

وسجل كندري بايس الهدف الأول عند الدقيقة 45، وتمكن رودريجو رامايو من تسجيل هدف التعادل لمنتخب بوليفيا الأول لكرة القدم عند الدقيقة 82، قبل أن يحرز كيفن رودريجيز هدف الفوز عند الدقيقة 90.