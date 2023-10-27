رقم تاريخي ينتظر مودريتش في الكلاسيكو

ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش فرصة تاريخية في حالة مشاركته بالكلاسيكو ضد برشلونة.

مودريتش سيكون الأكبر سنًا

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مودريتش، في حالة مشاركته في كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، سيكون أكبر لاعب سنًا في تاريخ مواجهات القمة الإسبانية.

وأضافت: “لوكا يتمنى تجاوز صاحب الرقم القياسي، باكو بويو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد السابق، الذي شارك في الخسارة 0-3 أمام برشلونة في فبراير عام 1996 مع بلوغه 38 عامًا و38 يومًا”.

وتابعت: “أما مودريتش ينتظر فرصة تاريخية بالمشاركة في الكلاسيكو ببلوغه 38 عامًا و47 يومًا، وسيكون النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الأصغر في قوام الفريق المدريدي بالكلاسيكو، مع بلوغه 20 عامًا”.

برشلونة ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد، مساء يوم غد السبت، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.