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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

رقم تاريخي يُحفز النصر ضد استقلول

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
رقم تاريخي يُحفز النصر ضد استقلول
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة استقلول دوشنبه الطاجيكي.

النصر ضد استقلول

ويلعب النصر ضد استقلول دوشنبه الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد استقلول دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.

النصر ضد استقلول
موعد المباراة – المصدر @AlNassrFC

العالمي يسعى لتحقيق رقم مميز

ويأمل العالمي لتجاوز عقبة استقلول الطاجيكي اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز مؤخرًا، ويطمح لتحقيق الفوز العاشر على التوالي في جميع المسابقات، والانتصار الثالث في دوري أبطال آسيا، بعد مباراة شباب الأهلي دبي في الملحق، وبرسبوليس الإيراني.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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