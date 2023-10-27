رقم سلبي لـ عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد

واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، غيابه عن هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا سلبيًا.

عبدالرزاق حمدالله يغيب عن التسجيل

وفشل عبدالرزاق حمدالله في التسجيل في 4 مباريات متتالية مع الاتحاد، للمرة الأولى في مسيرته مع العميد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وشارك حمدالله كبديل عند الدقيقة 67 في مباراة الاتحاد ضد الحزم بالأمس، إلا أنه لم ينجح في ترك بصمته، واستمر في الغياب التهديفي، الأمر الذي عرضه لانتقادات قوية من الجماهير.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد سجل 5 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضمن منافسات دوري المحترفين، بواقع 3 بقميص النصر في 4 لقاءات، وثنائية مع الاتحاد في مواجهة واحدة.

تعادل الاتحاد ضد الحزم

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي ضد نظيره الحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر.