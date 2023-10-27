رقم سلبي لـ عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46
واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، غيابه عن هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا سلبيًا.
وفشل عبدالرزاق حمدالله في التسجيل في 4 مباريات متتالية مع الاتحاد، للمرة الأولى في مسيرته مع العميد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وشارك حمدالله كبديل عند الدقيقة 67 في مباراة الاتحاد ضد الحزم بالأمس، إلا أنه لم ينجح في ترك بصمته، واستمر في الغياب التهديفي، الأمر الذي عرضه لانتقادات قوية من الجماهير.
وكان عبدالرزاق حمدالله قد سجل 5 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضمن منافسات دوري المحترفين، بواقع 3 بقميص النصر في 4 لقاءات، وثنائية مع الاتحاد في مواجهة واحدة.
وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي ضد نظيره الحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر.