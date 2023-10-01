رقم سلبي لـ فيرمينيو بعد التعادل مع اتفاق جيرارد

حقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو لاعب النادي الأهلي رقمًا سلبيًا وذلك بعد التعادل مع نادي الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أمس بدون أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

7 مباريات دون تسجيل

وكان فيرمينيو بدأ دوري روشن، بشكل مميز مع النادي الأهلي حيث سجل ثلاثة أهداف ” هاتريك” في شباك الحزم، ثم لم يتمكن بعدها من تسجيل أي أهداف خلال 7 جولات متتالية في البطولة.

ويحتاج اللاعب لـ 3 مباريات لا يُسجل فيها حتى يصل إلى 10 مباريات متتالية لم يزر فيها الشباك كأطول فترة غاب فيها لاعب عن التهديف.

وشهد الشوط الأول أداءً هادئًا من قبل الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الراقي تسجيل الهدف الأول وخطف النقاط الثلاث في المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تعليق جيرارد

وكان الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق علق بعد التعادل مع الأهلي قائلًا: ” أحترم جماهير الأهلي وأشكرهم على الحضور، المباراة كانت متوازنة لكن الفرص الأخطر كانت من طرفنا”.

وأضاف المدرب الإنجليزي: “السعودية بلد جميلة وشعبها رائع، والدوري السعودي قادم لمنافسة الدوريات العالمية”.

نتائج مباريات الجولة الثامنة

وكانت مباريات الجولة الثامنة، من دوري روشن انطلقت أول أمس الجمعة، بتفوق النصر على الطائي بنتيجة 2-1، وفوز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.

وفي مواجهات أمس، فاز الرياض على أبها بهدف دون رد، وفاز الأخدود على الرائد بثنائية لهدف، وفاز الفتح على نادي الوحدة بخماسية لهدف، بينما تعادل الأهلي والاتفاق بدون أهداف، وفاز ضمك على الخليج بثنائية دون رد.