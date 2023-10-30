ركلات الترجيح تصعد بـ الخليج لربع نهائي كأس الملك

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الخليج إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بركلات الترجيح على حساب فريق ضمك.

وفي الشوط الأول من الوقت الأصلي للمباراة، نجح اللاعب وو يونج جانج في إحراز الهدف الأول للفريق الأصفر بالدقيقة الـ27، ثم نجح اللاعب نيكولاي ستانسيو في إحراز هدف التعادل لضمك بالدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1- 1، ثم ذهب الفريقان للشوط الثاني من الوقت الأصلي وشوطين إضافيين واستمر التعادل بينهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح.

وسجل الفريق الأصفر 56 ركلات ترجيحية، مقابل 5 ركلات لفريق ضمك، ليتأهل الخليج إلى ربع النهائي ويلتحق بنادي الفيصلي.