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في شباك الحزم

روبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
روبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح البرتغالي روبن نيفيز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال في شباك فريق الحزم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل نيفيز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ52.

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