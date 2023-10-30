روبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال

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نجح البرتغالي روبن نيفيز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال في شباك فريق الحزم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل نيفيز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ52.
روبن نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال من علامة الجزاء⚽️
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/ilorDovdT5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2023