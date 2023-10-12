Icon

ولي العهد لـ ماكرون: يجب وقف التصعيد في غزة واحترام القانون الدولي Icon روسيا والسعودية تواصلان تنسيق أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط Icon تقنية البنات بالباحة تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني Icon الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م Icon يوتيوب ينتهج سياسات جديدة لعرض الإعلانات Icon هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟ Icon وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 224.23 ريال Icon سحب وأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحرب بين إسرائيل وحماس تدفعه نحو 100 دولار للبرميل

روسيا والسعودية تواصلان تنسيق أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
روسيا والسعودية تواصلان تنسيق أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تواصل روسيا والمملكة العربية السعودية، التنسيق فيما بينهما بشأن اتفاق أسعار النفط، على الرغم من أزمة الشرق الأوسط المتصاعدة بعد الهجمات المتبادلة بين حركة حماس وإسرائيل، فيما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما وصفه بأنه دور كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سوق الطاقة.

أسعار النفط

وسلطت الصحف والتقارير العالمية الضوء على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قال فيها: إن قرار خفض إنتاج النفط سيستمر على الأرجح على الرغم من أن الحرب بين إسرائيل وحماس تدفع النفط الخام نحو 100 دولار للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ضد مان سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ضد مان سيتي

مجموعة STC تجدد رعايتها لموسم الرياض بأكثر من 92 مليون ريال

مجموعة STC تجدد رعايتها لموسم الرياض بأكثر من 92 مليون ريال

وأشار فلاديمير بوتين إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية تبدوان على استعداد لتمديد اتفاقهما لإبقاء أسعار النفط مرتفعة من خلال خفض 1% من النفط عن الطلب العالمي للسوق.

نتائج إيجابية لروسيا

ووفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، من شأن ارتفاع أسعار النفط العالمية أن يوفر مكاسب غير متوقعة لروسيا، التي شهدت انخفاض مبيعات الغاز إلى أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى حالة إحباط الزعماء الغربيين الذين يكافحون من أجل احتواء التضخم.

وأكد بوتين، في مؤتمر كبير عن الطاقة في موسكو: “التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسيين وبشروط علنية وشفافة من أجل استقرار سوق النفط. ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار أوبك+”.

تأثير أزمة إسرائيل وغزة على الأسواق

اجتمع أكبر مصدرين للنفط في العالم في موسكو، اليوم الأربعاء، لمناقشة السوق العالمية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على مدن إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ردت إسرائيل بشن غارات وقصف لقطاع غزة.

من جهته، التقى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، كبير مسؤولي النفط في الكرملين، ووزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في موسكو قبل مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي. وكان الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في نهاية الأسبوع الماضي سببًا في ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتي ارتفعت بنحو 4 دولارات للبرميل، أو أكثر من 4%، إلى 88 دولارًا، مع توقعات التجار بأن التصعيد الأوسع للصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات.

100 دولار للبرميل

صرح ماجد شنودة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميركوريا العملاقة لتجارة السلع الأساسية، خلال مؤتمر صناعي في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، بأن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تصاعد الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف: “لا أعتقد أن هناك الكثير من المحللين الذين يعتقدون أن السعر سيصل إلى 100 دولار في الظروف العادية. وتابع شنودة: “أعتقد أن الأحداث التي وقعت مؤخرًا وضعت سحابة كبيرة فوق ما يمكن أن تؤول إليه الأمور”.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط الخام إلى 90 دولارًا للبرميل الشهر الماضي بعد أن أعلن كبار المنتجين في العالم أنهم سيمددون تخفيضات الإنتاج المنسقة حتى ديسمبر لدعم الأسعار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلاويون بعد إصابة عبدالله عطيف بـ الرباط الصليبي: قدامك العافية
الرياضة

الأهلاويون بعد إصابة عبدالله عطيف بـ الرباط...

الرياضة
مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية
العالم

مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في...

العالم
صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل”
أخبار رئيسية

صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات...

أخبار رئيسية
جمهور الهلال يتمنى مشاركة محمد العويس آسيويًا
الرياضة

جمهور الهلال يتمنى مشاركة محمد العويس آسيويًا

الرياضة
رئيسة المركزي الأوروبي توبخ وتصادر هواتف زملائها لمنع التسريبات
العالم

رئيسة المركزي الأوروبي توبخ وتصادر هواتف زملائها...

العالم
مدرب اتحاد العاصمة: أتمنى تكرار سيناريو الوداد ضد الأهلي
الرياضة

مدرب اتحاد العاصمة: أتمنى تكرار سيناريو الوداد...

الرياضة
8 خدمات تقدمها منصة قوى
السعودية اليوم

8 خدمات تقدمها منصة قوى

السعودية اليوم
العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية العالمية
السعودية اليوم

العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية...

السعودية اليوم