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أكبر من أي بنية تحتية سابقة بـ200 مرة

رولاند كابنر: نبني أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم في السعودية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
رولاند كابنر: نبني أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير التنفيذي للهيدروجين والوقود الأخضر في نيوم للطاقة والمياه، رولاند كابنر، أن هناك الكثير من البنية التحتية التي لا يمكن تشغيلها بالتيار الكهربائي، لذلك يلعب الهيدروجين في هذه الحالة دورًا مهمًّا.

أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم

وقال رولاند كابنر، في تصريحات لـ”بلومبرغ الشرق”: “نبني أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم في السعودية، وهو أكبر من أي مشروع سبقه بـ200 مرة، ولن يكون المركز الوحيد بل سيكون أحد المراكز المتاحة في الشاطئ الغربي للسعودية، بينما في الشاطئ الشرقي للسعودية سيتم بناء الكثير من مشاريع الهيدروجين الأزرق، والذي يعد نظيفًا ومتدنيًا في الكربون”.

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وأضاف المدير التنفيذي للهيدروجين والوقود الأخضر في نيوم: “يعد مشروع نيوم جزءًا مهمًّا من الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وهناك 100 مليون طن من الهيدروجين المستخدم في الصناعة، معظمها في المصافي وفي الأمونيا للأسمدة، وإذا تم استبدال ذلك بالهيدروجين الأخضر سيوفر ذلك على الكوكب جيجا طن سنويًّا، وبالتالي هو مؤثر للغاية”.

أهمية مشروع نيوم

وسينتج مصنع الهيدروجين الضخم، التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، وهو عبارة عن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين “أكوا باور” و”إير برودكتس” و”نيوم”، ما يصل إلى 4 جيجا واط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يوميًّا من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحل فعّال من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي.

يذكر أن شركة نيوم للهيدروجين الأخضر قد نجحت في إبرام اتفاقيات تمويل مع مجموعة متنوّعة من المصارف وشركات الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، وذلك إلى جانب شريحة تمويل من شركة “يولر هيرمس”، علمًا أنّه بادر ما لا يقلّ عن 23 جهة تمويل إلى الاستثمار في هذا المشروع القائم في مدينة “أوكساجون” ضمن منطقة “نيوم” في السعودية.

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