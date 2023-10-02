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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل العميد الرسمي لمباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان الإيراني، التي ستنطلق بعد قليل.

مباراة الاتحاد ضد سباهان

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد سباهان على ملعب “نقش جاهان” في إيران، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

مباراة سباهان ضد الاتحاد
موعد المباراة – المصدر @ittihad

تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد ضد سباهان، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، عمر هوساوي، مدالله العليان، حسن كادش، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كل من؛ سلطان الفرحان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، طلال حجي، هارون كمارا، صالح العمري وأسامة المرمش.

الاتحاد ضد سباهان
تشكيل الاتحاد – المصدر @ittihad

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