رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

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أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل العميد الرسمي لمباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان الإيراني، التي ستنطلق بعد قليل.
وستنطلق مباراة الاتحاد ضد سباهان على ملعب “نقش جاهان” في إيران، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد ضد سباهان، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، عمر هوساوي، مدالله العليان، حسن كادش، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.
ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كل من؛ سلطان الفرحان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، طلال حجي، هارون كمارا، صالح العمري وأسامة المرمش.