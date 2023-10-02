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قبل مباراة سباهان ضد الاتحاد

رومارينيو يتألق أمام الفرق الإيرانية

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
رومارينيو يتألق أمام الفرق الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو لمواصلة التألق ضد الأندية الإيرانية، وهز شباك سباهان أصفهان اليوم.

تألق رومارينيو ضد الأندية الإيرانية

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن رومارينيو نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 6 مواجهات خاضها ضد الفرق الإيرانية في دوري أبطال آسيا، ما يُحفزه لمواصلة التألق أمام سباهان.

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رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن رومارينيو أحرز هدفين منهم بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد ذوب آهان الإيراني في دوري أبطال آسيا نسخة عام 2019.

ويُعد رومارينيو من الركائز الأساسية في تشكيلة الاتحاد، وسجل معه حضورًا كاملًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 8 مباريات، وسجل 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 10 فرص.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر spl

مباراة سباهان ضد الاتحاد

وستنطلق مباراة سباهان ضد الاتحاد على ملعب “نقش جاهان” في إيران، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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