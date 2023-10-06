Icon

روما يُمطر شباك سيرفيت برباعية في الدوري الأوروبي Icon مجموعة STC تجدد رعايتها لموسم الرياض بأكثر من 92 مليون ريال Icon ليفربول يتخطى عقبة سانت جيلواز بثنائية Icon مقطع الاعتداء بالضرب في الشرقية وقع قبل شهرين والمعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ Icon الترفيه تمكّن 28 مشروعًا وتحوّل الأفكار الناشئة إلى مشاريع رائدة Icon مفاجأة حول أعداد أجانب دوري روشن في يناير المقبل Icon طيران ناس والربط الجوي يحتفلان بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين جدة وبيشكيك Icon الاتحاد يعلن نجاح العملية الجراحية لـ أحمد شراحيلي Icon محاور عديدة لقوة وتأثير الأفلام القصيرة وتحديات صُناعها Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الخميس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

روما يُمطر شباك سيرفيت برباعية في الدوري الأوروبي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
روما يُمطر شباك سيرفيت برباعية في الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي فوزًا عريضًا على فريق سيرفيت السويسري برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

روما يتألق برباعية 

وسجل الجيالوروسي هدفًا في الشوط الأول عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ22.

قد يهمّك أيضاً
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي

وظائف شاغرة لدى شركة تيتكو

وظائف شاغرة لدى شركة تيتكو

روما 1245

وفي الشوط الثاني، واصل فريق العاصمة الإيطالية إبداعاته الهجومية ليُسجل 3 أهداف عبر كل من الإيطالي أندريا بيلوتي هدفين في الدقيقتين الـ 46 والـ60 ثم هدفًا من اللاعب الإيطالي لورينزو بليجريني في الدقيقةالـ52.

ويتواجد الجيالوروسي في المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، أما نادي سيرفيت فيتواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد صفر من النقاط.

روما - بيلوتي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر طعنًا بسكين في عسير
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر طعنًا...

السعودية اليوم
نجاحات الرياضة السعودية تفوق التوقعات بأرقام مليارية وصفقات لن تتكرر
أخبار رئيسية

نجاحات الرياضة السعودية تفوق التوقعات بأرقام مليارية...

أخبار رئيسية
الفتح يقلب الطاولة على الاتفاق في اللحظات الأخيرة
الرياضة

الفتح يقلب الطاولة على الاتفاق في اللحظات...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
مستفيد يشكو تأخر الرد على رسالة الاعتراض.. حساب المواطن يعلق
حساب المواطن

مستفيد يشكو تأخر الرد على رسالة الاعتراض.....

حساب المواطن
تحت رعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي
آخر الاخبار

تحت رعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف مؤتمر...

آخر الاخبار
نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة كورونادو وجوتا سريعًا
الرياضة

نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة...

الرياضة
13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية
السعودية اليوم

13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية

السعودية اليوم