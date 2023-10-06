روما يُمطر شباك سيرفيت برباعية في الدوري الأوروبي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي فوزًا عريضًا على فريق سيرفيت السويسري برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

روما يتألق برباعية

وسجل الجيالوروسي هدفًا في الشوط الأول عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ22.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق العاصمة الإيطالية إبداعاته الهجومية ليُسجل 3 أهداف عبر كل من الإيطالي أندريا بيلوتي هدفين في الدقيقتين الـ 46 والـ60 ثم هدفًا من اللاعب الإيطالي لورينزو بليجريني في الدقيقةالـ52.

ويتواجد الجيالوروسي في المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، أما نادي سيرفيت فيتواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد صفر من النقاط.