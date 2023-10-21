رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد ضمك

استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو.

مباراة النصر ضد ضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد ضمك، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

رونالدو وساديو ماني يقودان الهجوم

وسيغيب عن النصر ضد ضمك اليوم حارس المرمى نواف العقيدي، والمدافع علي لاجامي، والكرواتي مارسيلو بروزفيتش، للإصابة، بالإضافة إلى سلطان الغنام بسبب عقوبة انضباطية.

وسيدفع لويس كاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمة العالمي في تحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في الترتيب.

ويتوقع أن يبدأ العالمي المباراة بالتشكيل التالي؛ راغد النجار، أليكس تيليس، لابورت، محمد آل فتيل، نواف بوشل، عبدالله الخبيري، سيكو فوفانا، أوتافيو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.