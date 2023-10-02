رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه

هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه قناصة أوكرانيا يقتلون في 4 ثوانٍ لاعبو الاتحاد في مطار أصفهان استعدادًا للعودة إلى جدة سائق الحافلة المدرسية دهس طالب الدمام مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز أول هدف له في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل رونالدو الهدف في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.
يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري روشن حاليًّا برصيد 10 أهداف متفوقًا على كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال والمغربي مراد باتنا لاعب الفتح والبرازيلي مالكوم لاعب الهلال حيث سجل كل منهم 6 أهداف حتى الآن.
فيديو | كريستيانو رونالدو يضع بصمته الأولى في آسيا ⚽️#النصر 1 : 1 استقلول الطاجيكي#النصر_استقلال_دوشنبه #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023