رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز أول هدف له في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

وسجل رونالدو الهدف في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.

يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري روشن حاليًّا برصيد 10 أهداف متفوقًا على كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال والمغربي مراد باتنا لاعب الفتح والبرازيلي مالكوم لاعب الهلال حيث سجل كل منهم 6 أهداف حتى الآن.