رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو تشكيل النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

وقبل لقاء اليوم، يتواجد النصر في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد استقلال دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.

رقم استثنائي يطمح فيه النصر

ويأمل النصر في تحقيق رقم استثنائي، حيث أكد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، أن العالمي يأمل في تحقيق الفوز السادس على التوالي في أرضه بالبطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وأعربت جماهير النصر عن أمنياتها بالتتويج بالبطولة، وتمنت التوفيق للفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة اليوم، وتوقعت تألق اللاعبين وتحقيق الفوز.

ويرغب النصر في تحقيق العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر كان فاز في الجولة الأولى على نادي بيرسيبوليس الإيراني بهدفين دون رد قبل مواجهة استقلال دوشنبه اليوم.