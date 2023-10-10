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رونالدو يُبهر زملاءه في معسكر البرتغال بمهاراته في كرة السلة

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
رونالدو يُبهر زملاءه في معسكر البرتغال بمهاراته في كرة السلة
المواطن - فريق التحرير

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عرض مقطع فيديو متداول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يمارس لعبة كرة السلة، وذلك في معسكر المنتخب البرتغالي استعدادًا لمباراتي سلوفاكيا والبوسنة والهرسك في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

تألق رونالدو 

وأظهر الفيديو، رونالدو وهو يُلقي بالكرة في السلة من أول مرة في مشهد أثار إعجاب الحاضرين، ليرد رواد منصة “إكس” أن نجم نادي النصر متألق في كرة القدم ومتألق كذلك في لعبة كرة السلة.

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وسيلعب المنتخب البرتغالي ضد سلوفاكيا مساء الجمعة القادمة في العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية، ثم ستكون المواجهة الثانية ضد منتخب البوسنة مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

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