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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية, في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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