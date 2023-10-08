رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية, في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.