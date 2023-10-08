أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد طائرة إسرائيلية تجلي الجرحى من سديروت وتبادل إطلاق نار مع حزب الله انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ220.82 ريال رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق صورة حديثة تجمع الملك سلمان مع حفيده أحمد بن فهد وابنه شكوى بسبب مشاركة البليهي في مباراة الهلال والأخدود خسارة جنوى ضد ميلان بهدف موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة التاسعة تحذير من الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية, في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.