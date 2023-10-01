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بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة

رياض محرز أكثر لاعبي دوري روشن صناعة للفرص

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
رياض محرز أكثر لاعبي دوري روشن صناعة للفرص
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري الدولي رياض محرز، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

رياض محرز يتألق

وسجل رياض محرز حضورًا كاملًا مع الأهلي في دوري روشن السعودي، وبدأ الـ8 مباريات بشكل أساسي، كما ينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 33 فرصة.

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رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

وساهم رياض محرز في تسجيل 7 أهداف في دوري روشن السعودي، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وقام بـ8 تسديدات على المرمى بدقة بلغت 53.3%، ولديه 15 مراوغة ناجحة.

وقام رياض محرز بـ253 تمريرة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدقة وصلت إلى 85.2%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة الخصم 75.8%، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

رياض محرز
محرز

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي جدة المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الراقي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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