رياض محرز أكثر لاعبي دوري روشن صناعة للفرص

يُقدم النجم الجزائري الدولي رياض محرز، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

رياض محرز يتألق

وسجل رياض محرز حضورًا كاملًا مع الأهلي في دوري روشن السعودي، وبدأ الـ8 مباريات بشكل أساسي، كما ينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 33 فرصة.

وساهم رياض محرز في تسجيل 7 أهداف في دوري روشن السعودي، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وقام بـ8 تسديدات على المرمى بدقة بلغت 53.3%، ولديه 15 مراوغة ناجحة.

وقام رياض محرز بـ253 تمريرة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدقة وصلت إلى 85.2%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة الخصم 75.8%، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي جدة المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الراقي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.