رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف عام 2023

واصل نجم النادي الأهلي ومنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، رياض محرز، تألقه اللافت خلال منافسات العام الحالي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.

تألق رياض محرز

وشارك رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، بشكل أساسي خلال مباراة منتخب الجزائر ضد الرأس الأخضر بالأمس، وقدم أداءً مميزًا ونجح في صناعة هدفين، ليقود محاربي الصحراء للفوز وديًا بنتيجة 5\1.

وأصبح رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف في عام 2023، بعدما قدم 19 تمريرة حاسمة، متفوقًا بذلك على نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ونجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز.

وانضم رياض محرز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وشارك معه في 9 مباريات بدوري روشن السعودي، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويستعد محرز للمشاركة مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم أمام مصر وديًا، يوم الاثنين المقبل، قبل العودة إلى جدة، والاستعداد مع الأهلي لمبارياته المقبلة في دوري روشن السعودي.

الأهلي يُلاقي الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة بعد فترة التوقف الدولي الحالية، يوم 21 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.