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بعد تألقه مع الجزائر ضد الرأس الأخضر

رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف عام 2023

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف عام 2023
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم النادي الأهلي ومنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، رياض محرز، تألقه اللافت خلال منافسات العام الحالي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.

تألق رياض محرز

وشارك رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، بشكل أساسي خلال مباراة منتخب الجزائر ضد الرأس الأخضر بالأمس، وقدم أداءً مميزًا ونجح في صناعة هدفين، ليقود محاربي الصحراء للفوز وديًا بنتيجة 5\1.

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وأصبح رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف في عام 2023، بعدما قدم 19 تمريرة حاسمة، متفوقًا بذلك على نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ونجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز.

رياض محرز
محرز – المصدر @LesVerts

وانضم رياض محرز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وشارك معه في 9 مباريات بدوري روشن السعودي، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويستعد محرز للمشاركة مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم أمام مصر وديًا، يوم الاثنين المقبل، قبل العودة إلى جدة، والاستعداد مع الأهلي لمبارياته المقبلة في دوري روشن السعودي.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يُلاقي الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة بعد فترة التوقف الدولي الحالية، يوم 21 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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