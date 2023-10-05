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بعد الإعلان عن الترشح لتنظيم البطولة في 2034

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم النادي الأهلي ومنتخب الجزائر، رياض محرز دعمه للملف السعودي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في نسخة عام 2034.

رياض محرز يدعم ملف السعودية

وعلق رياض محرز، قائلًا: “من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل، من المدهش أن نرى السعودية تسعى للفوز باستضافة البطولة الكبرى”.

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ملاعب السعودية

وتابع رياض محرز عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس، قائلًا:  “أسمع وأرى المشجعين، أشعر بشغف وحب اللعبة، وآمل أن يتمكن العالم من رؤيته أيضًا”.

وكشفت السعودية عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

دعم آسيوي وعربي

ويحظى ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، بدعم عربي كبير؛ حيث أكدت العديد من الاتحادات، وفي مقدمتها؛ الكويت، العراق، لبنان، سوريا وقطر مساندتها الكامل للسعودية، وتمنت نجاحها في تنظيم نسخة استثنائية.

كما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان الاتحاد السعودي عن نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار.

كأس العالم - السعودية
كأس البطولة

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