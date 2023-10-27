رياض محرز سلاح الأهلي ضد الهلال

يعول المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على النجم الجزائري رياض محرز، في مواصلة التألق، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم الكلاسيكو ضد الهلال لصالحه.

رياض محرز يخطف الأنظار

ويُعد رياض محرز من الركائز الأساسية في تشكيلة الأهلي، ومن أبرز العناصر الهجومية في صفوفه، حيث ساهم في تسجيل 9 أهداف من أصل 20 هدفًا أحرزهم الفريق في دوري روشن السعودي حتى الآن.

ونجح رياض محرز في تسجيل 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، متساويًا مع قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم فريق التعاون، ألفارو ميدران.

وينفرد رياض محرز بقائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري روشن السعودي برصيد 35 فرصة، وقام بـ18 مراوغة ناجحة، و316 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 84.7%، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

الأهلي ضيفًا على الهلال

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي “ملعب الدرة”، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.