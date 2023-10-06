رياض محرز: سنفعل ما بوسعنا للفوز بالديربي

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز على مواجهة الاتحاد اليوم، مؤكدًا أن مباريات الديربي تكون مختلفة، وتمنى تحقيق الفوز.

تعليق رياض محرز على الديربي

وقال رياض محرز، في مقطع فيديو مصور لحساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”: “الديربي كبير، والفريقان كبيران، وسنفعل ما في وسعنا للفوز من أجل جماهيرنا”.

وتابع النجم الجزائري: “مباريات الديربي بالطبع تكون مختلفة، ولكن عليك أن تتعامل معها كأي لقاء بشكل عادي، يجب أن تتذكر أهميتها، لكن لا يكون ذلك سببًا لتحمل نفسك ضغوطًا نفسية أكبر”.

وواصل رياض محرز حديثه بشأن مواجهة الاتحاد ضد الأهلي، قائلًا: “هي في النهاية كرة قدم، وعليك أن تبذل كل ما في وسعك للفوز، سواء كان ديربي أو مباراة أخرى”.

وعن محترفي الاتحاد، قال رياض محرز: “كريم بنزيما سوف يشارك، أنا ونغولو كانتي أصدقاء، كما لعبت ضد فابينيو عندما كنت في إنجلترا.. إجمالًا ستكون مباراة رائعة بوجود لاعبين رائعين وفريقين كبيرين، وإن شاء الله سنفوز”.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر مؤقتًا، فيما يقع الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.