ريال مدريد ينجو من فخ إشبيلية بالتعادل

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نجا الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد من فخ الخسارة أمام إشبيلية مساء اليوم بالتعادل بهدف لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
الريال سجل هدفًا في الدقيقة الرابعة عبر نجمه الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.
ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل إشبيلية الهدف الأول عبر اللاعب النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ75.
وعند حلول الدقيقة الـ 79 سجل اللاعب الإسباني داني كارفخال هدف التعادل للريال.
وانتهت المباراة التي أُقيمت على ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان” بالتعادل بهدف لكل فريق، ليصبح رصيد ريال مدريد بعد التعادل 25 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد إشبيلية 9 نقاط في المركز الـ13.