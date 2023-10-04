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في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يهزم نابولي بصعوبة

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
ريال مدريد يهزم نابولي بصعوبة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 3- 2 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

فوز ثمين لـ ريال مدريد

وكان نابولي بادر بالتسجيل عبر اللاعب النرويجي ليو أوستيجارد في الدقيقة الـ19، ثم سجل فريق الريال هدفين عبر كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقتين الـ 28 والـ35.

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وفي الشوط الثاني، سجل البولندي زيلينسكي الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة الـ55 ثم تسبب الحارس ميريت في الهدف الثالث للريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ79 بعدما ارتطمت الكرة برأسه جراء التصويبة القوية من الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي نجم الريال.

ريال مدريد ونابولي

وانتهت المباراة بفوز الريال ليُصبح رصيده 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وقبل المباراة، جاءت تشكيلة نادي نابولي صاحب الأرض مكونة من: “ميريت، دي لورينزو، أوستيجارد، ناتان، أوليفيرا، أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، بوليتانو، فيكتور أوسيمين، كفاراتسيخليا”.

أما تشكيلة ريال مدريد فجاءت مكونة من: “كيبا، كارفخال، بيلينجهام، ناتشو، فينسيوس جونيور، كروس، رودريغو، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، روديجر”.

ريال مدريد ونابولي

 

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